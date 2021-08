Un nuevo análisis masivo confirma cuántos casos de Covid son realmente asintomáticos

Para abordar estas limitaciones, en este reciente estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el equipo realizó sistemáticamente dos metaanálisis separados de estudios de Covid-19 existentes que informaron sobre infecciones confirmadas por laboratorio.

La dificultad para identificar correctamente a un asintomático es más que evidente: sin fiebre, pérdida de olfato, dolor de garganta o tos, no son tantas las personas que acuden voluntariamente a hacerse una prueba, especialmente al inicio de la pandemia, cuando no existían los cribados masivos poblacionales.

