Un nuevo aire para el caso Odebrecht

Lo hizo el jueves 20 de febrero después de ausentarse dos veces, alegando que la fiscal Moore no podía avanzar diligencias hasta tanto no se resolvieran recursos promovidos por algunos de los imputados que atacaban la prórroga de 5 meses y 8 días concedida el pasado 6 de enero por el Primer Tribunal Superior de Justicia

En contraste, Rosas, a quien se le investiga por los fondos que habría recibido de Odebrecht su firma de abogados, fracasó en su intento de frenar la indagatoria con el argumento de que Moore no podía actuar hasta que se resolvieran recursos legales contra la prórroga. Cuando acudió al MP el pasado jueves y se acogió al derecho de no declarar contra sí mismo, Moore ordenó su detención.

