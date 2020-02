Un niño de cuatro años muere por gripe porque su madre no le dio medicamentos aconsejada por un grupo antivacunas

El niño empeoró rápidamente después de no recibir ningún tratamiento médico. Dado el estado crítico del pequeño, sus padres decidieron crear un GoFundMe para que les ayudaran a costear la medicación que necesitaba y salvarle la vida . Aunque la página obtuvo una recaudación de 12.154 dólares (11.173 euros) Najee Jr. no pudo superar una fiebre y falleció cuatro días después de ser hospitalizado.

Aunque el pequeño aún no había sido diagnosticado , dos de sus hermanos sí, y él había comenzado a presentar síntomas como fiebre y temblores. El médico había recetado a la familia Tamiflu, el antiviral más común para tratar la gripe, pero su madre no lo recogió , tal y como ella misma publicó en el muro del grupo de Facebook ‘Detener la vacunación obligatoria’, compuesta por 178.000 personas.

