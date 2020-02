Un nicaragüense en Panamá | La Prensa Panamá

Cuando Panamá se parecía más a Nicaragua, su dictador Manuel Antonio Noriega fue derrocado tras una invasión de Estados Unidos el 19 diciembre de 1989, luego de que se refugió en la Nunciatura Apostólica, entregándose finalmente el 3 de enero de 1990. Después de visitar Panamá actual, un verdadero milagro económico en nuestras narices, donde muchos nicaragüenses trabajan y se labran un futuro promisorio, me asalta la pregunta: ¿qué hicieron ellos para romper el círculo vicioso, que no pudimos hacer nosotros?, ¿por qué ellos están llenos de turistas y nosotros llenos de policías represivos? Los pueblos se equivocan, pero no se equivocan tan seguido.

Gente de rostro amable y tranquilo, el nuevo Metro se mueve veloz y silencioso debajo de la ciudad conectando puntos de la misma de una forma rápida, masiva, eficiente y económica. Los barcos hacen fila en la bahía para entrar a las imponentes esclusas de un canal asombroso, que después de 100 años funciona como un reloj suizo uniendo ambos océanos y facilitando el comercio mundial. Es un canal verdadero, no un canal imaginario y virtual, como el que nos construyó en Nicaragua Wang Jing, quedando solamente como verdadera y muy real la oprobiosa concesión de nuestra soberanía con la Ley 840, que aún no ha sido derogada.

