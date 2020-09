Un neurólogo da pocas esperanzas sobre el estado de Schumacher y critica a los primeros médicos que le trataron

Schumacher no pudo ser intervenido hasta que no se alivió el hematoma cerebral que le produjo la caída mientras esquiaba, y estuvo unos días en estado crítico hasta que, una vez estabilizado, ya se le pudo someter a una primera intervención reconstructiva.

Este médico se muestra pesimista sobre el estado de Schumacher, aunque no le ha visto ni tiene contacto directo con sus familiares y con los doctores que le tratan a diario. “Está en un estado vegetativo . Respira, su corazón late, quizá pueda sentarse o dar unos pasos con ayuda… Pero no creo que más”, opina.

