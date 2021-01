Un negacionista, que no quería usar mascarilla, fallece un día después de dar positivo en Covid-19

Un teórico de la conspiración, amigo de Gary Matthews, afirmó que este último sufría de asma e insistía en que debía realizársele una autopsia para descubrir cuál fuela verdadera causa de su muerte. Entre tanto, su familia asegura que no padecía de esa enfermedad y alega que, de ser así, habría podido usar su inhalador como excusa para no llevar mascarilla.

Su familiar cuenta que el fallecido había desarrollado una desconfianza hacia los medios de comunicación que lo condujo a involucrarse con grupos negacionistas de la Covid-19, a través de las redes sociales , que “lo llevaron por mal camino”. “No hubo manera de influir en él (…) Me decía que los medios de comunicación me habían lavado el cerebro”, comentó.

