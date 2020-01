Un mundo mejor empieza por casa

Si queremos superar las divisiones políticas en otras partes del mundo, deberíamos defender este modelo de asamblea de ciudadanos. Por su naturaleza, las reuniones deliberativas de ciudadanos comunes –cuya tarea principal es alcanzar un acuerdo, y no ser reelectos- puede sortear el antagonismo político y avanzar hacia soluciones pragmáticas para cuestiones específicas. No pueden reemplazar a las legislaturas elegidas democráticamente, pero deberían complementarlas cuando fuera necesario.

Estos ejemplos sugieren que nuestra capacidad para organizar respuestas colectivas a desafíos importantes está bajo amenaza. Pero reformar cualquier institución multilateral no reparará el problema si sus estados miembro –y las comunidades que representan- siguen divididos por líneas políticas, sociales y económicas. Después de todo, la crisis del brexit no tiene que ver con la toma de decisiones de la UE en Bruselas; tiene que ver con la polarización en el Reino Unido. La crisis de la OMC surge del estancamiento en Washington y del desacuerdo entre los estados miembro sobre cómo actualizar las reglas del comercio. Y la cancelación a último momento de la conferencia COP25 fue una consecuencia del malestar social en Chile, no una falta de entusiasmo entre los líderes internacionales.

