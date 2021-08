un móvil todoterreno con gran batería que te podrás llevar a tus aventuras y trabajos más extremos

Ya os lo hemos contado con otros ruguerizados: no todos quieren un teléfono de diseño espectacular y cámaras que hacen fotos de quitar el hipo. Algunos usuarios buscan móviles que puedan resistirlo todo, desde golpes hasta caídas al agua. Y para eso están smartphones como el Crosscall Core-X4.

He probado el dispositivo durante varias semanas y aplaudo la ejecución del diseño en cuanto a la resistencia. La parte de procesador y la de fotografía se me quedan un poco cortas, pero compensa con una gran batería y con esa tranquilidad que te da tener en el bolsillo un móvil que aguanta casi cualquier cosa. Te lo cuento.

Crosscall Core-X4 tiene un tamaño y peso contundente. 20BITS

Especificaciones técnicas

PANTALLA: 5,45 pulgadas, resolución HD+, IPS, formato 18:9

DIMENSIONES: 161 x 78 x 13mm y 226g

PROCESADOR: Qualcomm Snapdragon 450

RAM: 3 GB

ALMACENAMIENTO: 32 GB (ampliable con microSD)

CÁMARA TRASERA: 48 MP

CÁMARA FRONTAL: 8 MP

BATERÍA: 3.850mAh

AUTONOMÍA: hasta 24 horas con uso intensivo

SISTEMA OPERATIVO: Android 9.0 Pie

RESISTENCIA: IP68, resistencia MIL STD 810G

PRECIO: 469,90€

Diseño: para hacer frente a todo

Estamos ante un móvil contundente: mide 161 x 78 x 13 milímetros y pesa 226 gramos. Para que te hagas una idea su tamaño es como el de un iPhone 12 Pro Max aproximadamente y desde luego el peso se siente en la mano. Pero no se hace pesado y, además, esta es una característica habitual en los ultrarresistentes.

Presenta una estructura basada en metales, plásticos duros y engomados para presumir de robustez, con un frontal con marcos prominentes para, claro, proteger la pantalla. Sin ser el diseño más bonito del mercado, lo cierto es que da tranquilidad y seguridad, que creo que es el objetivo de la marca.





En el lateral derecho tenemos el sensor de huellas, el control de volumen y un botón multifunción personalizable que también está presente en el otro lateral. En el izquierdo además está la ranura para la SIM. En la parte inferior está el puerto USB-C y en la superior un jack de auriculares de 3,5mm, ambas entradas protegidas por pestañas. Todos los botones y pestañas son estancos para que puedas sumergir el móvil sin preocuparte.

En la parte trasera encontramos el conector magnético X-Link, con posibilidad de carga y transferencia, y una cámara de sensor único que no sobresale.

Pantalla

La pantalla es un panel LCD IPS de 5,45 pulgadas que cuenta con una resolución HD+ a un aspecto de 18:9 tradicional y está cubierta por Gorilla Glass 3.

Tiene una característica que es bastante chula: puedes utilizarla estando mojada y también con guantes.

Del panel podemos decir que es adecuado y que se ve correctamente. Tiene buen ajuste y una relación de colores y brillo que en exteriores se desenvuelve de manera suficiente.

Al no ser resolución FullHD no podrás esperar que ver contenidos multimedia en esta pantalla te haga caerte de la silla. Pero de nuevo insisto en que ese no es el objetivo principal de este móvil.

Trasera del Crosscall Core-X4. 20BITS

Resistencia sin límite

Este es el objetivo principal de este móvil. El Crosscall Core-X4 cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68 y resistencia MIL STD810G, un certificado que conlleva que el teléfono ha tenido que pasar trece pruebas de resistencia para obtener esta certificación. Entre otras cosas, puedes tirarlo desde dos metros y chocar cualquiera de sus seis lados, sumergirlo hasta 2 metros en la mayoría de líquidos durante al menos 30 segundos o someterlo a temperaturas extremas desde -25ºC hasta +50ºC.

Además, sus micrófonos cuentan con estanqueidad certificada -igual que los botones como mencionaba antes- y como decía la pantalla lleva Gorilla Glass 3.

Rendimiento justito

El rendimiento se me ha quedado corto. El procesador, aunque de la reconocida marca Qualcomm, no es de última generación ni mucho menos: monta el Snapdragon 450, que estaría en la gama media-baja en cuanto a potencia y autonomía. Está acompañado de 3GB de memoria RAM que se quedan bastante justos, incluso para las tareas del día a día. Así que no esperes que este smartphone vuele.

El almacenamiento base es de 32GB aunque ampliable mediante tarjeta microSD hasta los 512GB. Es un almacenamiento bastante estándar y lo considero suficiente.

Finalmente, lleva Android 9.0 Pie, una versión de principios de 2019, conectividad 4G, NFC, Bluetooth 4.2 y capacidad DualSIM.

Crosscall Core-X4 lleva botones personalizables. 20BITS

Cámaras simplemente correctas

Este móvil lleva un único sensor trasero de 48MP con el sistema de procesado Fusion4 y graba vídeo en FHD a 30FPS. No hay mucho que contar: es correcto, suficiente para que lo que necesitas como usuario, pero no te dará fotos para que amplíes y enmarques en el salón. La cámara selfie tampoco hace maravillas, pero se defiende bien. Con luz natural, como es normal, obtenemos mejores resultados en ambos casos.

Crosscall Core-X4 tiene un panel LCD IPS de 5,45 pulgadas que cuenta con una resolución HD+. 20BITS

Batería para rodar

Con su batería de polímero Li-ion de 3850mAh tienes móvil para rato. Según la marca tienes una autonomía en conversación de 24,2h, en espera de 646h y en geolocalización de 7,3h.

En mi experiencia puedo decir que usándolo mucho te da para pasar más de una jornada y con un uso reducido puedes tirar varios días.

Crosscall Core-X4 cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68. 20BITS

Resumen

Sin ser el móvil que yo me compraría, porque lo más arriesgado que hago es bajar al súper a mediodía en plena ola de calor, creo que es un buen producto y una buena opción si buscas resistencia.

Su pantalla, procesador y sistema fotográfico no brillan especialmente, pero son cosas que se compensan con la robustez del teléfono y también con su autonomía prolongada.

