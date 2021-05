un móvil muy ligero con la sugerencia de la familia

El punto menos cautivador del Mi 11 Lite 5G (no obstante hay que señalar que en la práctica no implica problema alguno) está en su batería de 4.250 mAh , por debajo de la capacidad media del mercado, lo que en parte puede deberse al diseño fino y ligero. La atracción en este apartado se concentra en la carga rápida de 33W .

You May Also Like