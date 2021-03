un móvil de nivel medio en la estimable línea del anterior

Al igual que el 7 Pro, el móvil integra una batería , que depara una autonomía más que correcta, de 4.500 mAh. Eso sí, en esta ocasión la carga rápida es de 50W en lugar de 65W . Según informó a 20Bits una responsable de Realme Europa, entre una y otra solo hay 7 minutos de diferencia. Al usarla se comprueba que no vuela tanto, pero la velocidad agrada. En la práctica no constituye ningún paso atrás. El cargador presente en la caja es de 65W.

El Realme 8 Pro se siente más ligero y fino (176 gramos y 8,1 mm de grosor) que el modelo previo, que tampoco resultaba pesado. El diseño y el acabado de la trasera vuelven a llamar la atención . Siguen el efecto brillo, quizá no tan rompedor, y la textura antihuellas, que ahora conlleva un tacto distinto, elementos a los que se suman un tono algo más sobrio , al menos con el color Negro Infinito, y el lema de la compañía, ‘Dare to leap’, en letras enormes.

El nuevo dispositivo de referencia de Realme tiene como gran reclamo la cámara principal de 108 megapíxeles . El salto simbolizado en este apartado no se extiende al conjunto debido a que en general prepondera el continuismo , lo que genera un cierto sinsabor que no obstante se disipa rápido en virtud de que tiene casi todo lo bueno del Realme 7 Pro , de manera que se convierte en una recomendable opción si se busca un producto de nivel medio por debajo de los 300 euros (cuesta 279 ó 299 euros según la configuración).

