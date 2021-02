un móvil compacto que gusta y sorprende

El panel, protegido con Corning Gorilla Glass 3, exhibe perforada (lado superior izquierdo) la cámara para selfis, de 8 MP. En cuanto a la trasera, llama la atención que solo haya una cámara, y más en estos tiempos en los que se multiplican los sensores . Por defecto suele pensarse que si el móvil no tiene tres, cuatro o cinco cámaras no merece la pena. Lo mismo ocurre con los megapíxeles, a los que en ese sentido se les concede más importancia de la que poseen.

El carácter compacto del Google Pixel 4a (versión 4G , en España no ha salido a la venta la variante 5G) se simboliza en las 5,8 pulgadas de su pantalla . De tipo OLED, con resolución FHD+ y compatible con HDR+, depara una experiencia de uso y navegación agradable . Si el tamaño de fuente se antoja pequeño basta con modificarlo en los ajustes. La lástima en este apartado reside en que no se haya contemplado la fluidez de los 90 Hz , que habría redondeado lo ofrecido.

