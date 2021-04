Un misil lanzado desde Siria impacta cerca del reactor nuclear israelí de Dimona

“Se ha detectado el lanzamiento de un misil tierra-aire desde territorio sirio hacia territorio israelí, que ha caído en la región de Néguev”, precisó el Ejército a través de su cuenta de Twitter, aunque el portavoz militar, Hidai Zilberman, enfatizó que no se trataría de un ataque deliberado contra Israel, y que no había intención de atacar el reactor nuclear.

La defensa israelí indicó las sirenas anti misiles fueron activadas en la madrugada del jueves en el norte del desierto del Néguev, cerca del reactor nuclear de Dimona, según recoge The Times of Israel.

