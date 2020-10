Un ministro portugués da positivo en coronavirus tras la cumbre hispano-lusa con Pedro Sánchez

Heitor “ no tiene síntomas y se encuentra en confinamiento domiciliario”, agrega el comunicado, en el que se indica que los restantes miembros del Ejecutivo iban a someterse a test, ya que estuvieron juntos el pasado jueves. Las pruebas se realizaron durante la madrugada y se ha conocido que tanto Costa como todos los ministros analizados hasta ahora han dado negativo. La Dirección General de Salud ha determinado no obstante que la titular de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Ana Mendes Godinho, y el de Planeamiento, Nelson de Souza, se confinen debido a la cercanía de sus asientos con el de Heitor.

You May Also Like