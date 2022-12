Un millón de niños, mujeres y mayores somalíes se han visto obligados a migrar por la sequía

“Los niños, las niñas y las personas jóvenes refugiadas o migrantes se enfrentan a mayores riesgos de violencia, explotación y abandono. En particular, las niñas sufren discriminación por su edad y género y están expuestas a graves peligros como consecuencia de abusos sexuales y violencia de género, matrimonio infantil y embarazos adolescentes y no deseados”, ha destacado la directora general de Plan International, Concha López.

