Un microscopio con 30 experimentos para motivar a los niños que sueñan con ser científicos

La ciencia, estos días, ocupa conversaciones de mayores y pequeños… Y seguro que, más de uno, ya está soñando con volver al cole para ponerse al día con Naturales, la asignatura que les ayudará a dar sus primeros pasos como científicos, y demostrar que están hechos de la pasta necesaria para ser investigadores de renombre. Y no hay científico que no haya dado sus primeros pasos sin un microscopio , uno de los elementos intrínsecos de la profesión que fascina a mayores y a pequeños.

You May Also Like