Un mes de vértigo para Colombia | Internacional

Mientras continúan las movilizaciones, el Gobierno y el comité nacional del paro, que aglutina a las centrales obreras y sindicales, no se ponen de acuerdo. Para el Gobierno, una de las líneas rojas para sentarse en una mesa de negociación es que se levanten los bloqueos de carreteras. El comité del paro insiste en la figura de corredores humanitarios. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, dijo Emilio Archila, delegado del gobierno para los diálogos. Del otro lado, el comité del paro exige que el Ejecutivo condene abiertamente la brutalidad policial como requisito para avanzar en una negociación.

Tras cinco días de marchas multitudinarias en las calles, el Gobierno de Iván Duque retiró el 2 de mayo la reforma tributaria con la que buscaba equilibrar las cuentas estatales a través de aumentar la recaudación de impuestos. Se trataba de la gran apuesta del Ejecutivo para evitar que las calificadoras de deuda bajaran el grado de inversión al país. La propuesta no solo recibió críticas de amplios sectores políticos de izquierda que la consideraron un ataque a la clase media- fuertemente afectada por la pandemia-, sino también del propio partido de gobierno, Centro Democrático, y de los empresarios. “Propusimos que a nosotros nos aplazaran temporalmente los beneficios que recibimos en la reforma de 2019”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en una suerte de contrarreforma que pidió no tocar a la clase media. “¡Cóbrennos a nosotros!’, dijo.

