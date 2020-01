Un mercado de animales vivos, murciélagos, ciervos… El nebuloso origen del coronavirus de Wuhan

El tradicional mercado húmedo de Wuhan, considerado el foco de este nuevo virus, vende pescado y marisco, pero también animales vivos o recién sacrificados y sin envasar para el consumo humano como gallos, gallinas, patos o cerdos. Aunque la OMS todavía no ha determinado de qué especie proviene el virus , no se descarta que el origen sea un ejemplar de ciervo o gamo. También se contemplan otras especies como la jineta o gato almizclero (especie de mamífero carnívoro de la familia de los vivérridos cuya venta se extendió tras reducirse la demanda de serpientes y marmotas por el SARS). La expertos también han señalado la posibilidad de que hubiera sido un murciélago , a modo de visitante en el mercado, el animal que contagiara a otra de las especies vivas a la venta en el recinto.

You May Also Like