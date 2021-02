“Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada … Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño … Jajaja, muchos éxitos”, ha escrito el cantante catalán en su cuenta personal de Twitter tras conocer la publicación de la versión de este tema a cargo de David Bustamante.

You May Also Like