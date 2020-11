Un médico simula lo que ve un paciente de Covid antes de morir

El doctor Kenneth Remy, médico en Missouri (EE UU), ha grabado una simulación de lo último que ve un paciente que muere de Covid-19 como una manera de concienciar a la población para que utilice la mascarilla.

“Llevar mascarilla no es tan incómodo como tener un pedazo de plástico en las vías respiratorias”, ha asegurado en una entrevista a la cadena BBC.

“No quiero ser la última persona que vean tus ojos asustados“, ha indicado el doctor Kenneth Remy en el vídeo que ha publicado en Twitter y cuyas imágenes le muestran a él mirando muy de cerca al objetivo de la cámara, tal y como lo vería un paciente.

“Esto es lo que ves cuando respiras 40 veces por minuto y tienes un nivel de oxígeno que está muy por debajo de 80. Así es como se verá. Espero que los últimos momentos de tu vida no se vean así. Porque esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar mascarillas cuando estamos en público, cuando no practicamos el distanciamiento social, cuando no nos lavamos las manos con frecuencia. Te lo prometo. Esto es lo que verán tu madre, tu padre o sus hijos cuando contraigan la enfermedad de Covid al final de su vida. Esto es serio”, ha alertado.

Según ha contado este doctor al medio británico, decidió hacer el vídeo cuando se dio cuenta del impacto que tuvo en su equipo la muerte de un paciente de coronavirus.

“Tuve que atender a un paciente que intubamos. Me pidió si podía decirle a sus familiares que les quería, porque me dijo: ‘No creo que vaya a vivir’. Y tenía razón. Posteriormente murió”, recuerda en declaraciones a la BBC.

“Una de las colegas con las que trabajo, que es una de nuestras fenomenales enfermeras, estaba agotada y pude ver cuánto le había afectado esto también. Entonces cogí un laringoscopio y un tubo endotraqueal y entré en una habitación y, de improviso, hice este vídeo”, ha explicado.