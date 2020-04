Un médico forense muere por coronavirus tras contagiarse con un cadáver infectado

Los científicos que enviaron la carta explican que “en la actualidad, no hay datos sobre el número exacto de cadáveres contaminados con COVID-19″ porque no se verifican de forma rutinaria”. Por ello, instaban a mejorar el procedimiento de desinfección en las unidades forenses siguiendo los modelos utilizados en los quirófanos.

Un médico forense falleció en Bangkok (Tailandia) tras contagiarse con un cadáver infectado con coronavirus . Este sería el primer caso de este tipo en el mundo, según informa la revista Journal of Forensic and Legal Medicine.

