Un martillo, una pregunta, tortura y odio político… Lo que sabe del ataque al marido de Nancy Pelosi

DePape buscaba interrogar a Nancy Pelosi, que no estaba en casa en ese momento. Según contó a la policía y recoge el New York Times, buscaba realizarle una pregunta política específica y si ella decía la “verdad”, él la dejaría ir, pero si ella “mentía”, tenía la intención de romperle las “rótulas” , obligándola a ir en silla de ruedas al Congreso como una lección para otros demócratas, dijo DePape a los agentes.

Pelosi mantuvo la calma en todo momento y habló en código para no alterar a Depape. También dejó la línea telefónica abierta para que el operador del teléfono 911 pudiera escucharle y darse cuenta de que su vida estaba en peligro mientras hacía 3 preguntas: “ ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me estás haciendo? “.

