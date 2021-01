Un manual para sacarle provecho

“Igual, he escuchado que aquí en Panamá quieren abrir unas academias de MLB y me gustaría trabajar en eso para ayudar aún más a los peloteros, sobre todo panameños, con todo lo que he aprendido en estos años”, reconoció.

Tras finalizar su relación con la organización de Texas, Thomas está de vuelta en Panamá y, aunque por el momento no tiene un plan de acción establecido a corto plazo, no descarta trabajar con equipos de alguna provincia que así lo solicite.

“Inicié recopilando información con base en lo que yo hacía. Ese libro no habla casi de la preparación, sino de cómo los peloteros pueden lograr un alto rendimiento basándose en áreas que normalmente no se desarrollan, como la nutrición, la salud, el control emocional, el desarrollo mental”, explicó el autor.

“En realidad, yo no tenía ninguna idea de escribir un libro, pero a través de los años Dios me ha salvado de la muerte tres veces y creo que en el fondo era lo que Él quería que hiciera, así que lo cumplí”, comentó Thomas a La Prensa sobre su obra.

