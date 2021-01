Un mambo ‘panameño’ enamoró a la mejor bailarina del mundo

Mercedes: Muchas veces la mirada más obvia queda subestimada, en este caso encontré una conexión personal con ellos y mi legado familiar… Las mayores enseñanzas vinieron de la investigación, saber que la verdad no está escrita en piedra y que no somos nadie para juzgar.

Delfina y Mercedes: Tito estudiaba en Cambridge y Margot pertenecía al cuerpo de baile de Sadler’s Well, cuya compañía de ballet llegó a esa ciudad. Ella contó en su autobiografía que llegó al apartamento donde se quedaba con otras dos bailarinas, y oyó una música, cuando entró ya la fiesta estaba armada y Tito Arias estaba bailando mambo. Ella lo observó, pero esa noche no hablaron.

