Un lugar mágico al sur de América

Eso me hizo valorar mucho lo que hacíamos. Me gusta que los proyectos que hago le dejen un mensaje a la gente.

Creo que la pandemia a todos nos ha marcado y pegado un cachetazo a nuestra percepción sobre lo que es la libertad y la vida. Al menos tal como la concebimos antes. A mí lo que más me hizo entrar en razón es la gente. Me llegaron muchos mensajes de personas agradeciendo por hacerlos viajar a través de la serie en tiempos que no podían.

Siento que países como Perú, Ecuador, Bolivia, tienen un respeto muy profundo a lo que ellos denominan la Pachamama, que es la tierra. Le rinden homenaje, le piden permiso, le agradecen por utilizarla. Me parece que nosotros todavía tenemos mucho que aprender en este proceso de evolución que estamos teniendo. Esa conexión con la tierra y esa concepción del universo, donde la naturaleza está en primer lugar, me genera mucho respeto y admiración.

Las de superación son historias que me llenan mucho. A nivel personal, reencontrarme con Fabian, un personaje que aparece al final del primer episodio en la temporada uno. Él fue mi entrenador durante mi adolescencia y le tomé mucho cariño. Él tuvo una historia de vida muy compleja que lo llevó a vivir a la montaña, alejado de todo en medio de la nada, y hoy encontrarlo viviendo allí, feliz, haciendo lo que le gusta, habiendo encontrado lo que fue a buscar, me emocionó muchísimo.

