Un luchador de la UFC admite que iba borracho el día que peleó por el título de campeón y fue noqueado

El brasileño Paulo Costa disputó el combate de su vida el pasado mes de septiembre de 2020, cuando se enfrentó a Israel Adesanya por el título del peso medio de la UFC. El luchador perdió por KO técnico en el segundo asalto y vio esfumarse el que podía haber sido el mayor momento de gloria de carrera. Meses después ha confesado que peleó borracho.

“Estaba algo borracho cuando peleé. Quizás tenía un poco de resaca”, explica Paulo Costa en su canal personal de YouTube, haciendo referencia a aquel combate en Abu Dabi. “No podía dormir por los calambres en las piernas. Recordad que la pelea era a las 9 de la mañana y nos teníamos que levantar a las 5 de la madrugada para prepararnos, estirar, vendarnos las manos. La UFC nos dijo que nos levantásemos a las 5 de la madrugada para ir al pabellón donde peleábamos. No me dormí hasta las 2:30”.

Ése fue precisamente el problema de un Costa al que curiosamente de siempre apodan ‘Borrachinha’, con la broma que eso puede significar en castellano teniendo en cuanta lo sucedido. “Fue mi culpa y no culpo a nadie más por ello. Fue algo que elegí yo mismo, pero tenía que dormir porque no lo había hecho en las últimas 24 horas. Bebí vino. Mucho vino. Una botella de vino entera para quedarme dormido. Tomé una copa y no funcionó. Dos copas y no funcionó. La mitad de la botella y no funcionó. Y al final me la tomé entera”.

Costa, que sin embargo da todo el mérito a su rival por noquearle, ya había dicho antes que aquel combate no debía haberse disputado. “Era una pelea por el título y estaba adormilado, bostezando, despreocupado… Estaba demasiado calmado”. Su próximo combate será el 17 de abril contra el ex campeón Robert Whittaker