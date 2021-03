Un luchador de la UFC acepta un combate a condición de pelear después ante Nurmagomedov y se lleva un zasca

“Hey, Rafael Dos Anjos, si no te gusta todo el hype a mi alrededor, acabemos con esto en julio”, publicó Makhachev en su cuenta personal de Twitter después de las críticas de Dos Anjos en la prensa. Un reto al que el brasileño no dudó en responder, eso sí, poniendo condiciones a su cita dentro de la jaula. “Si tu hermano Khabib Nurmagomedov pelea conmigo después de que te derrote, hagámoslo” .

