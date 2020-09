Un llamado de unidad en el surf panameño

Clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, quitar el botón de pausa a causa de la pandemia, demostrar el impacto en la economía, son algunos de los principales objetivos de Roger Castillero, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS).

Castillero ofreció un pantallazo de la actualidad deportiva del surf, uno de los 14 deportes panameños que todavía tiene opción de competir en Tokio.

En esta entrevista, Castillero abogó por unir en un solo brazo a la familia deportiva del surf.

¿El surf panameño tiene opción de competir en Tokio en 2021?

Sí, existe la posibilidad de clasificar vía el mundial ISA 2021, a disputarse en mayo próximo en El Salvador. Hay disponibles 5 cupos masculinos y 7 femeninos.

¿Quiénes podrían ser los representantes panameños en los Juegos Olímpicos?

Los seleccionados deben ganarse ese derecho en el Mundial ISA 2021. El equipo panameño, que competirá en El Salvador, estará integrado por 3 atletas de cada sexo y 1 sustituto masculino en caso de lesiones, o que el coach lo considere en un ajuste de último minuto.

Hay varios surfers que están recibiendo el estímulo deportivo, ¿quiénes son y cómo se consiguió esto?

Por el momento, solo 2. Ellos son: Isauro Elizondo y Tao Rodríguez; a estos atletas se les gestionó el apoyo con el equipo técnico de Pandeportes, sustentado por un plan de entrenamiento, proyección competitiva y el desempeño de ambos atletas en 2019. Importante recalcar que obtuvieron las posiciones 11 y 13 del Mundial Jr., celebrado en Huntington Beach, California (Estados Unidos), el pasado mes de noviembre de 2019.

El surf panameño está creciendo, ¿la asociación está planeando convertirse en federación?

La APS siempre ha contado con los derechos y capacidades de una federación deportiva. Pero para consolidarse al máximo nivel, los clubes avalados por la APS, deben desarrollarse de manera integral y formalizarse como tales, hay requisitos mínimos que deben cumplir y no se hace. Es un trabajo en equipo, la junta directiva o la APS pueden ayudarlos y orientarlos para buscar lo mejor para el desarrollo del deporte, sin que esto se convierta en un vehículo de ataque o para solicitar recursos a la APS.

En estos tiempos de pandemia y el nuevo coronavirus, ¿cuáles han sido las limitaciones de los atletas y la dirigencia?

Primero que nada, los presupuestos de Pandeportes y patrocinios de la empresa privada se fueron al piso, ya se habían hecho inversiones y gestiones a principio de año para tener un 2020 exitoso y esto quedó en pausa. Hay regiones del país en las que nunca se dejó de entrenar, pero los atletas han dejado de percibir ingresos. La APS ha hecho un esfuerzo por apoyar en algunos rubros pero es muy costoso. De manera personal pude gestionar, vía contactos y amistades, apoyo para atletas clave con muy bajos recursos, esto no forma parte del presupuesto de la APS ni de sus patrocinadores.

Isauro Elizondo está entrenando en Hawaii, ¿la Asociación tiene previsto ayudar a otro de sus atletas para que entrene en el extranjero?

Izzy es un atleta muy enfocado y tiene una buena estructura. Él gestionó con sus contactos y patrocinadores este viaje a Hawaii, la APS apoyó dentro de sus capacidades. Se mantiene una comunicación constante y registro de sus avances de manera coordinada con el coach Giovanni Greco. Esta oportunidad de entrenar en Hawaii es clave para su desarrollo. La APS está dispuesta a apoyar a sus atletas seleccionados si contamos con los recursos financieros, pero el plan y el objetivo tienen que hacer sentido.

Por el momento, ¿cuál ha sido la máxima dificultad para echar adelante este deporte?

La falta de recursos financieros es la principal, además, que los agremiados entiendan cuál es el objetivo de una asociación o federación deportiva. Los intereses personales no pueden ser el incentivo principal de apoyar o atacar a la APS. Hay personas que no se dan cuenta que desacreditando por conseguir algún beneficio individual o figurar, solo debilitan la credibilidad del deporte y la gestión de todos. Como siempre digo: “Lo único más fácil que no hacer nada, es criticar”.

A causa de la pandemia, los presupuestos de Pandeportes y patrocinios de la empresa privada se fueron al piso. Cortesía

¿Usted piensa que el surf estaba en la categoría de los deportes olvidados por las autoridades?

No lo veo así, creo que el surf ha tenido apoyo, puede que no se haya podido capitalizar, pero no por culpa de las gestiones anteriores de la APS. El problema es que los tiempos de recibir estos apoyos son cruciales, de nada sirve recibir un apoyo para una selección ocho días antes del viaje. Eso es botar la plata, compites con los mejores del mundo, quienes reciben sus presupuestos antes de empezar el ciclo de entrenamiento, esto tiene que cambiar si se quieren mejores resultados.

¿Cuál sería su legado cuando deje esta diligencia?

Clasificación olímpica es un objetivo. Me gustaría dejar una estructura más organizada de la que recibí. Los estatutos actuales son de 1994 y son completamente contradictorios. Hay que reglamentar todo y establecer procesos para que la directiva entrante pueda operar dando continuidad a la gestión.

Son constantes las quejas por el ranking, ¿cómo se elabora esta clasificación?

Siempre hay quejas por los jueces, lo que no me parece. Si queremos mejorar necesitamos más jueces, capacitaciones y mejores condiciones para tener mayor rotación en los eventos, para esto hace falta recursos y centralizarlos bajo el control de la APS. Los rankings son una fórmula matemática de los resultados obtenidos durante los eventos.