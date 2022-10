Un líder que no se siente invencible encara hoy al Sevilla

Los buenos resultados de un Real Madrid que no conoce la derrota esta temporada, ya clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones y líder firme en LaLiga Santander, no provocan que su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, baje la guardia. Aseguró que no son “invencibles” y que llegará un momento de debilidad ante el que espera la reacción del pasado curso.

