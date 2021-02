Un líder imparable a ritmo de récord que recuerda al Atlético campeón de 2014

El título honorífico de campeón de invierno suele ser una garantía de levantar el título. En los últimos 20 años, solo en cinco ocasiones el equipo que se lo llevó no ganó la Liga, aunque con un ejemplo muy reciente, el del Real Madrid la campaña pasada. Pero lo que no ha logrado absolutamente nadie en la historia de la competición es levantar los diez puntos que lleva de ventaja el Atlético de Madrid sobre sus perseguidores. El equipo rojiblanco es el favorito claro y no por la debilidad de Real Madrid y Barcelona, sino por derecho propio.

You May Also Like