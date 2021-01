Un libro necesario | La Prensa Panamá

Enrique Jaramillo Levy es capaz de poner a disposición de todos, no sólo su excelente obra literaria, sino toda su energía y conocimiento como gestor y promotor de grandes gestas culturales, todo lo cual, no sólo lo honra como persona: le convierte en un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de gestores culturales que se van abriendo paso en nuestro medio.

En Panamá, en contra de la mentalidad provinciana de algunos, tenemos muy buenos escritores. Con un poco de buen criterio y buenas lecturas, conseguiremos darnos cuenta de lo evidente. Y cabe agregar que, mucha de la poca crítica literaria o reseñismo patrio, no habla de la actualidad literaria de nuestro país, no por miedo a la reacción de algunos (que también algo de eso hay) sino por falta de conocimiento e interés en la literatura panameña del momento.

