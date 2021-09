Un laudo arbitral que resuelve casi todo

El laudo arbitral del caso entre el Consorcio Termotécnica Mega proyectos, como demandante, y el Minsa , como demandado, en lo referente al contrato No. 253-2010 del Minsa-Capsi de Darién, contiene en sus páginas —de la 93 a 95— una sentencia sumamente detallada, que tiene un solo defecto: no obliga a terminar el Minsa-Capsi que está en un 95% de construcción.

