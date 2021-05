Un jugador estrella del béisbol, detenido por intentar estrangular a su mujer y golpearla con su brazo escayolado

Los Atlanta Braves condenaron lo sucedido y ofrecieron su total colaboración en la investigación. “Los Atlanta Braves apoyan totalmente la política de las MLB sobre la violencia doméstica que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede tolerar la violencia doméstica en ninguna forma” , explicó la franquicia mediante un comunicado. “ Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna e inmediatamente informamos a la oficina del comisionado . Hasta que la investigación finalice, no haremos más comentarios y cualquier pregunta sobre el tema tendrá que realizarse a la oficina del comisionado”.

