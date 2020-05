Un jugador de la NBA gana 300.000 dólares en la lotería gracias a un indigente

El ganador de la lotería cuenta también que este fin de semana fue a visitar al indigente y a darle su parte, cifra que no desveló. “ Saltó y me abrazó durante cinco minutos llorando y luego comenzó a rezar “, explicó. “He donado muchas veces dinero a personas sin hogar, pero nunca había sido bendecido por uno . Su buen corazón bendijo ese boleto de lotería”, terminó escribiendo Arenas en su Instagram.

Sin embargo, el hombre le hizo otra oferta que Arenas no rechazó. “ Como no vas a llegar con 5 dólares, quédate los 10 y cuando ganes la lotería me das 20 “, fue la propuesta del indigente según cuenta el de la NBA. “Sé que lo vas a ganar al 100%”, le dijo.

