Un juez plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea nuevas dudas sobre la transparencia de las hipotecas con IRPH

En una nota de prensa, la asociación de consumidores Asufin pide al Supremo que suspenda provisionalmente todos los asuntos pendientes en materia de IRPH hasta que Europa no se pronuncie, “para que los consumidores no sufran las consecuencias de un fallo prematuro”.

En esta línea, plantea además si “el no proporcionar el dato objetivo de la evolución del índice durante los dos últimos años constituye de por sí que sea una cláusula abusiva por no facilitar la comparativa con el resto”.

Por todo ello, pide al TJUE que aclare si resulta contrario a la directiva europea que la entidad “que impone un índice de implantación minoritaria como el IRPH (…) no incorpore al contrato su definición completa o no entregue, previo a su suscripción, un folleto informativo que recoja su evolución”.

No obstante, no declaró nulo el índice para respiro de la gran banca española, que suma una cartera hipotecaria referenciada al IRPH de unos 16.300 millones , sino que lo dejó en manos de los jueces nacionales para que fueran ellos quienes se pronunciaran tras analizar caso por caso.

You May Also Like