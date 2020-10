Un juez impide que el Departamento de Justicia defienda a Trump en un caso de difamación | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

Trump negó rápidamente la denuncia. “ Lo diré con mucho respeto: Número uno, ella no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. Nunca sucedió, ¿de acuerdo?”, dijo al sitio The Hill .

“El presidente de Estados Unidos no es un ’empleado del gobierno’. Y aún si fuera un ’empleado’, los comentarios presuntamente difamatorios del presidente Trump sobre la señora Carroll no estarían relacionados a su empleo”, decidió el juez federal de distrito en Nueva York, Lewis Kaplan , sobre la solicitud del Departamento de Justicia de representar a Trump en la demanda presentada por la también columnista E. Jean Carroll.

