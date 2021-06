Un juez deja libre a un acusado de abuso sexual por usar preservativo

“Pueden haber pasado varias cosas. Pudo haber pasado que se inició como algo consentido (o) que se inició desde el principio intentando someter… L o que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para mantener esta relación cuando está sometiendo a la víctima. La verdad que no le encuentro”, zanjó el magistrado.

“No puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, y empujándola y sometiéndola, se tome el tiempo… No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima, que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, aseguró el magistrado en cuestión, Rodolfo Mingarini.

