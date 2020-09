Un joven violado con un fusil, un capitán asesinado: los abusos a los DD.HH. en Venezuela que describe el informe de la ONU | Noticias Univision América Latina

Identificaron patrones de conducta que se repitieron en los casi 3,000 casos de violaciones de derechos humanos que revisaron desde 2014. Las víctimas, por ejemplo, no son solo líderes políticos de alto perfil, como Leopoldo López. Son activistas, militares, jueces o fiscales que decidieron no obedecer a Maduro; son abogados, periodistas, trabajadores de la salud, miembros de ONGs; hay usuarios de redes sociales acusados penalmente y encarcelados por años solo por escribir su opinión en un tuit.

