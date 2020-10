Un joven pierde una bolsa con 40.000 euros en cocaína en el tren… y llama a la Policía para encontrarla

Sin embargo, el magistrado le conmutó el castigo por trabajos comunitarios , ya que el joven no tiene antecedentes y, durante los dos últimos años, no ha vuelto a aparecer en el “radar” de la Garda.

No obstante, Barnwell, que tiene ahora 20 años, no era un ciudadano cualquiera entonces, sino un mensajero de narcotraficantes que transportaba cocaína por valor de 40.000 euros , según ha dictaminado un juzgado de Cork.

