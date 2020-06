Un inusual mensaje de texto, la última comunicación de Vanessa Guillén antes de desaparecer | Noticias Univision Estados Unidos

“Mi hija me confesó que uno de sus superiores la acosaba sexualmente. Yo le dije que tenía que denunciarlo, pero ella me contestó que nadie le creería y que habían otras soldados pasando por la misma situación”, señaló Guillén a Univision Noticias.

” Del celular de Vanessa se mandó el número de serie de un arma de fuego. Este mensaje de texto nos resulta muy inusual porque no es algo que se envíe normalmente entre los soldados de la base, por eso pensamos que existe una posibilidad de que alguien más hubiera enviado el mensaje. Pero las autoridades militares no nos quieren decir el destinatario del mismo”, adujo Khawam.

You May Also Like