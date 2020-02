Un instituto obliga a sus estudiantes a mostrar su ropa interior para demostrar que no están menstruando

En este país la menstruación sigue siendo un tema tabú y las chicas que tengan la regla tienen prohibida la entrada al templo y en la cocina, y durante las comidas no pueden sentarse con otros compañeros, no pueden tocar a otras personas y tienen que ponerse en lugares concretos durante las clases.

Las alumnas de una universidad de la India han denunciado haber sido obligadas a enseñar al profesorado su ropa interior para demostrar que no estaban menstruando, ya que en este centro las estudiantes que estén durante su periodo tienen que seguir unas estrictas reglas, como no tocar a otras estudiantes.

You May Also Like