un ingeniero español lidera la investigación mundial de este sector

“Creo que somos líderes en la investigación en robótica aérea”, ha comentado Ollero tras la noticia. Sus investigaciones en vehículos aéreos no tripulados lo han consolidado como el autor más citado del mundo en su campo. El sevillano es el autor de 5 de las 15 publicaciones más citadas del estudio de vehículos no tripulados.

