un informe del Pentágono habla de materiales “no creados por los humanos”

El departamento de investigación ovni del Pentágono no se ha disuelto, sino que ahora se ha integrado en la Oficina de Inteligencia Naval y se llama Fuerza Especial de Fenómenos Aéreos No Indentificados .

Hace unos meses, el Pentágono difundió algunos vídeos de avistamiento de objetos volantes no identificados (ovni). Ahora, el diario The New York Times ha revelado detalles acerca de la renovada unidad del Gobierno estadounidense que busca vida extraterrestre , así como de informes con inquietantes revelaciones.

