Un influencer muere por Covid-19 después de negar su existencia

“Yo era de los que pensaba que la Covid no existía… hasta que enfermé “, publicó en su Instagram. “¡LA COVID-19 NO ES UNA ENFERMEDAD DE CORTA VIDA!”. Pretendía que todos sus seguidores conocieran la realidad que estaba pasando para avisarles de las complicaciones que podría traer tener esta enfermedad.

You May Also Like