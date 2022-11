Un incendio afecta a teatro fundado en 1908 en la ciudad mexicana de Mérida

“El incendio no es catastrófico como dicen las redes sociales y como ha trascendido en el extranjero. No se está quemando todo el teatro, solo la parte del escenario y fue por un corto circuito”, comentó a EFE un funcionario de la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, quien prefirió el anonimato.

You May Also Like