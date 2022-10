Un ictus pasa factura al demócrata Fetterman frente al doctor Oz en el debate clave de Pensilvania | Internacional

El demócrata apoyó sin reservas subir el salario mínimo en Pensilvania de 7,25 a 15 dólares por hora, pero en la repregunta sobre si eso podía dañar a las empresas no fue capaz de hilar un argumento de respuesta. El doctor Oz adoptó la, en principio, postura más impopular de no subir el salario mínimo, pero sostuvo que su idea es apoyar a las empresas, dejar que las fuerzas del mercado actúen y que los sueldos sean mucho mayores que esos 15 dólares por hora.

Los demócratas le han atacado en campaña por el aborto, pero incluso ahí ha buscado la fórmula para no mojarse mucho. Lo que ha dicho es que está en contra de que “el Gobierno federal” imponga su criterio a todo el país (en realidad el aborto no ha dependido nunca del Gobierno federal) y que la decisión debe ser de “las mujeres, los doctores y los líderes políticos locales”. Lo que hizo el Supremo fue derogar el aborto como derecho constitucional en todo el país y dejó su regulación a los Estados, pero con la fórmula utilizada, Oz trataba de no ahuyentar ningún voto al tiempo que acusaba a Fetterman de extremista que defiende el aborto hasta las 38 semanas y que sea costeado con el dinero de todos. Fetterman dijo que estaba a favor de recuperar el derecho al aborto como ley para todo el país.

Fetterman ha ido por delante en las encuestas durante la mayor parte de la campaña, pero las diferencias se han ido estrechando y las posiciones estaban casi igualadas. En el debate de este martes, el único a celebrar, se ha visto a un doctor Oz locuaz y con un mensaje muy estudiado para atraer a los votantes moderados, frente a un Fetterman dubitativo al que le costaba armar su discurso y que con frecuencia parecía quedarse en blanco. No era el mejor comunicador antes del ataque, pero ahora aún tiene, según sus médicos, un desorden cognitivo que le impide procesar bien lo que escucha y expresar con claridad sus mensajes. El demócrata ha sido hábilmente ácido en los ataques al doctor Oz en las redes sociales, pero en el debate no ha podido replicarlo.

