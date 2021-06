Un ‘hub’ de oro y de cianuro

No importa lo que se diga, alegue o prometa en materia de mitigación, la minería a cielo abierto -especialmente en un clima tan lluvioso como el de Panamá- produce una enorme destrucción sin matiz alguno. Se puede hacer compensación reforestando en otras áreas, y se puede prometer todo tipo de controles para evitar los desastres y las tragedias, pero lo cierto es que hasta ahora, los ejemplos y las experiencias no hacen más que demostrar el gran error de destruir nuestros hermosos bosques y toda la vida a su alrededor, para recibir 2% en regalías. ¡Es criminal y es estúpido!

En consecuencia, en 2016 el Estado panameño tuvo que destinar dos millones de dólares para evitar que se produjese el colapso de las tinas, con la consecuente contaminación de las fuentes de agua y las tierras del área. Además, la Autoridad Nacional de Ambiente -que aún no era ministerio- tuvo que contratar a una consultora para saber a ciencia cierta la magnitud del daño, determinándose que se requerirían unos $30 millones para rehabilitar el área. Y ni hablemos de los incumplimientos del Estudio de Impacto Ambiental, que para eso no hay espacio que alcance.

