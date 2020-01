Un hospital tiene el permiso del juez para desconectar a una bebé de 11 meses, en contra de la voluntad de la familia

La familia, a través de un comunicado publicado por la asociación en contra del aborto ‘Texas Right to Life’, que representa a los padres de la niña, ha anunciado que recurrirá la decisión del juez. “Espero que podamos seguir luchando por proteger a Tinslee. Se merece el derecho a vivir”, dijo su madre.

La familia de la niña, sin embargo, se encuentra “con el corazón roto”. “ El juez básicamente ha dicho que la vida de mi hija no merece la pena . Me siento frustrada porque cualquier persona en ese juzgado querría más tiempo como yo si Tinslee fuera su hija”, ha relatado la madre a NBCNews.

