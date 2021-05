un hospital reproduce por error una película pornográfica en una sala de espera

Michel Glanes, director del hospital, explicó que el suceso “duró 20 minutos, antes de que el personal se diera cuenta y cambiara de canal”. Glanes asegura que “ no fue un acto doloso y la empresa con la que estamos en contrato nos ha pedido disculpas “, por lo que, según ha confirmado a France Bleu, el hospital no presentará denuncia.

