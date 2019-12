Un hombre transgénero con su pareja no binaria da a luz a un bebé usando el esperma de una mujer transgénero

La pareja buscó ayuda económica en la plataforma Go Fund Me para poder llevar a cabo el costoso proceso para poder ser padres: “Lo más frustrante es que el tipo de ayuda que estamos buscando estaría disponible de forma gratuita si cualquiera de nosotros fuera asignado como varón al nacer y tuviese esperma viable”, explicaba en la web en la que han conseguido 1.700 libras.

Reuben explica que h an tardado seis años en poder tener a su hijo : “Ahora tenemos un bebé en brazos y ese era el objetivo final. Finalmente me siento completo”.

Reuben, un hombre transgénero, y su novio no binario Jay, es decir, que no se identifica ni como un hombre ni como una mujer, muestran orgullosos a su hijo Jamie, gracias a la donación de esperma de una mujer transexual.

