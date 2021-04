Un hombre trans da a luz a una niña en Brasil para cumplir el sueño de su pareja

La relación de esta parea comenzó hace un año y cuatro meses, tras conocerse por internet. Aunque ambos querían formar una familia, Ellen reconoce que era un sueño desde niña , “siempre he echado de menos tener un hermano. Desde que tenía 17 años quería tener un hijo. Cuando conocí a Rodrigo también me dijo que era su deseo, pero nunca imaginó que sería él el que daría a luz”.

You May Also Like